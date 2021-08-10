Украинский генерал заявил о трусости Зеленского перед Путиным

Генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы боится своего российского коллегу Владимира Путина. Именно поэтому Зеленский не будет встречаться с президентом РФ, сказал он в эфире телеканала «Наш».

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«Зеленский Путина боится, он в Москву не поедет. Он отыщет множество причин, ну трусоват, у него какая-то фобия перед Путиным», — заявил Москаль.

Также генерал высказал сомнение, что Зеленский решится на встречу с главой российского государства даже в других местах - например, в Ватикане или Вене.

«Он, если только отправится в Москву, считайте, что всей Западной Украины лишится. Пожалуй, он это отлично осознаёт», — уверен генерал.

Ранее сообщалось, что Россия в будущем пожалеет о шагах, предпринятых в отношении Крыма - такую точку зрения высказал украинский лидер Владимир Зеленский. Он считает, вхождение Крыма в состав РФ стало «первой спичкой», вследствие которой отношения между странами ухудшились на несколько поколений вперед.