По делу о растрате в особо крупном размере задержаны бывший глава правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергей Такоев и экс-министр туризма Алан Диамбеков. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Также, по данным ведомства, задержана гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева.

«Проводятся обыски по местам их жительства», - говорится в сообщении СК России.

Дело о растрате бюджетных средств Республики Северная Осетия-Алания расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (в особо крупном размере).

Ранее бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев был задержан по подозрению в получении взяток на сумму 63 миллиона рублей. По версии следствия, он в сговоре с бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким за вознаграждение обещал покровительство юридическому лицу при реализации государственных контрактов по строительству новых корпусов краевой детской больницы, краевого кардиологического и онкологического диспансеров.