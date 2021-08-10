Аналитик назвал главную цель украинской разведки

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил о полном переключении украинской военной разведки на Россию, Белоруссию, а также ДНР и ЛНР. По его словам, фокус полностью сместился после 2014 года.

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Как сообщает РИА Новости, эксперт отметил, что до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам.

«Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — добавил он.

Пухов отметил, что в начале 2000-х украинская разведка всерьез ожидала вооруженного конфликта с Румынией. При этом власти Украины считают, что российские спецслужбы проникли в ряды военной разведки в меньшем количестве, чем в ряды политразведки или СБУ.

Отдельно специалист напомнил о ряде официальных документов, вроде Стратегии военной безопасности Украины и Стратегического оборонного бюллетеня Украины, принятых в 2015-2016 годах. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности страны.