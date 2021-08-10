Китай отозвал посла из Вильнюса

Китай отзывает посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Об этом во вторник заявил МИД КНР.
"Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня", - говорится сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
"Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.