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Китай отозвал посла в Литве

ТАССиещё 3
1 час назад

Китай отзывает посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Об этом во вторник заявил МИД КНР.

Китай отозвал посла из Вильнюса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня", - говорится сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

"Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

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