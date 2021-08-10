Игорь Редькин. Что известно о сознавшемся в убийстве депутате

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, когда пытался прогнать медведя из села. Его заявление РИА Новости передала представитель депутата Ольга Струченко.

Фото: Законодательное собрание Камчатского края Законодательное собрание Камчатского края

По словам депутата, он готов понести наказание, которое вынесет для него суд. Редькин также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в «Единой России».

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Игорь Редькин – бизнесмен и один из самых богатых депутатов России. Он и его супруга являются совладельцами компании «Витязь-Авто», занимающейся добычей и переработкой рыбы. Согласно данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 5,4 млрд рублей. В 2019 году совладельцы «Океанрыбфлота» – член Совета Федерации Валерий Пономарев и еще один камчатский депутат Игорь Евтушок – стали акционерами «Витязь-Авто».

Кроме того, Игорь Редькин - учредитель ООО «Новый дом», которое строит отель вблизи Култучного озера в центре Петропавловска-Камчатского.

В марте 2021 года Редькину был вручен нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства РФ» от губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Образование

В 1981 году поступил в Уссурийское суворовское военное училище. После этого учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище по специальности «инженер по эксплуатации колесно­гусеничной техники». В 1990 году получил диплом инженера­-механика сельскохозяйственных машин в Благовещенском сельскохозяйственном институте.

Предпринимательская деятельность

Игорь Редькин в начале 90­-х годов основал с предпринимателями свою первую компанию - смешанное товарищество «Альдер». Бизнесмены занимались оптово­-розничной торговлей. Также был открыт коммерческий магазин в г. Петропавловске­-Камчатском. Осенью 1993 года стартовала работа по обеспечению продовольствием населенных пунктов западного побережья Камчатки. Они раньше снабжались через сеть рыбкоопов, которые не смогли выдержать экономических реформ. Тогда и сформировалась ныне известная компания «Витязь­Авто». Ее учредили в 1997 году.

Однако еще в 1995 году Редькин занимался и рыбным бизнесом. Он арендовал у Озерновского РКЗ 55 цех по переработке рыбы. Компания также занималась промыслом лосося. Затем Редькин начал заниматься программой социальной поддержки граждан. Он открывал свои филиалы, «придерживал» рост цен на продукты в районе, открывал хлебопекарню и строил гостиничный комплекс.

В 1999 году компания получила два южнокорейских рыбоперерабатывающих комплекса и малый рыболовный сейнер, затем еще три. В «Витязь­Авто» в настоящее время платят одну из самых высоких зарплат на побережье.

Игорь Редькин женат, у него две дочери. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 млн рублей.