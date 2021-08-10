Игорь Редькин. Что известно о сознавшемся в убийстве депутате

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, когда пытался прогнать медведя из села. Его заявление РИА Новости передала представитель депутата Ольга Струченко.
По словам депутата, он готов понести наказание, которое вынесет для него суд. Редькин также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в «Единой России».
Игорь Редькин – бизнесмен и один из самых богатых депутатов России. Он и его супруга являются совладельцами компании «Витязь-Авто», занимающейся добычей и переработкой рыбы. Согласно данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 5,4 млрд рублей. В 2019 году совладельцы «Океанрыбфлота» – член Совета Федерации Валерий Пономарев и еще один камчатский депутат Игорь Евтушок – стали акционерами «Витязь-Авто».
Кроме того, Игорь Редькин - учредитель ООО «Новый дом», которое строит отель вблизи Култучного озера в центре Петропавловска-Камчатского.
В марте 2021 года Редькину был вручен нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства РФ» от губернатора Камчатки Владимира Солодова.
В 1981 году поступил в Уссурийское суворовское военное училище. После этого учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище по специальности «инженер по эксплуатации колесногусеничной техники». В 1990 году получил диплом инженера-механика сельскохозяйственных машин в Благовещенском сельскохозяйственном институте.
Игорь Редькин в начале 90-х годов основал с предпринимателями свою первую компанию - смешанное товарищество «Альдер». Бизнесмены занимались оптово-розничной торговлей. Также был открыт коммерческий магазин в г. Петропавловске-Камчатском. Осенью 1993 года стартовала работа по обеспечению продовольствием населенных пунктов западного побережья Камчатки. Они раньше снабжались через сеть рыбкоопов, которые не смогли выдержать экономических реформ. Тогда и сформировалась ныне известная компания «ВитязьАвто». Ее учредили в 1997 году.
Однако еще в 1995 году Редькин занимался и рыбным бизнесом. Он арендовал у Озерновского РКЗ 55 цех по переработке рыбы. Компания также занималась промыслом лосося. Затем Редькин начал заниматься программой социальной поддержки граждан. Он открывал свои филиалы, «придерживал» рост цен на продукты в районе, открывал хлебопекарню и строил гостиничный комплекс.
В 1999 году компания получила два южнокорейских рыбоперерабатывающих комплекса и малый рыболовный сейнер, затем еще три. В «ВитязьАвто» в настоящее время платят одну из самых высоких зарплат на побережье.
Игорь Редькин женат, у него две дочери. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 млн рублей.
Согласно рейтингу Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2021», состояние Редькина оценивается в 715,7 млн рублей. Он занимает 20-ю строчку в данном списке.