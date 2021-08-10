Бесславная была охота: пять резонансных трагедий во время "мужских забав"

Депутат Закособрания Камчатки Игорь Редькин сознался, что непреднамеренно застрелил человека, когда хотел прогнать медведя из села. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственное признание политика, предоставленное его правозащитником Ольгой Струченко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Редькина, инцидент случился 2 августа, когда он узнал, что в поселке Озерновский ходит медведь, который может представлять опасность для местных жителей.

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"Рамблер" вспомнил другие резонансные за последние годы случаи, когда известное лицо или представитель власти на охоте по случайности стреляли в человека или были убиты сами.

Так, в ноябре 2020-го сообщалось, что в один из выходных дней в России сразу два чиновника умерли на охоте. Сообщения о трагических известиях поступили из Башкирии и с Урала.

Заместитель руководителя отдела управления МЧС по республике Башкортостан Ренат Абдульманов умер после пулевого ранения в плечо. Агентство РБК со ссылкой на местный следственный комитет сообщало, что группа из пяти человек, где находился и 39-летний чиновник, хотела подстрелить лося, но один из охотников не проверил, что в зоне отсутствовали люди, и попал в Абдульманова.

Аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года на охоте в Свердловской области. Там знакомый по неосторожности выстрелил в заместителя руководителя города Новоуральска Михаила Черницкого.

Кроме этого, в ноябре прошлого года экс-чиновник из Ростовской области, который на тот момент был руководителем торговой сети - Сергей П. случайно застрелил полицейского. Он прятался за дерево, поджидая добычу, а когда увидел, что кто-то в темноте зашевелился, сделал выстрел. Но когда он подошел ближе, то увидел подстреленного мужчину.

В декабре прошлого года распространилась информация, что чиновник в Татарстане застрелил женщину вместо лисы. Отмечается, что женщина обратилась в местный исполком с просьбой избавить ее от лисы, которая часто ходит возле ее хозяйства. 52-летний глава исполкома захотел разобраться с мешающим хищником и устроил вместе с супругом заявительницы засаду в огороде. Но в темноте они перепутали животное с находившейся там женщиной и чиновник выстрелил в нее. В результате женщина умерла в больнице от большой кровопотери.