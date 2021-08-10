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Более 100 мигрантов депортируют из России из-за массовых драк в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Более 100 мигрантов в ближайшее время депортируют из России с запретом въезжать на территорию страны сроком на 40 лет. По информации источника газеты «Известия», это участники массовых драк в Москве.

Более 100 мигрантов депортируют из России из-за массовых драк в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание в своем Telegram-канале, руководство МВД указало и в дальнейшем жестко реагировать на такие случае и либо привлекать иностранцев к уголовной ответственности, либо депортировать их из страны.

Напомним, что 8 августа в Басманном районе произошла массовая драка. По предварительным данным, причиной потасовки стали оскорбления в адрес девушки. Полиция задержала нескольких человек и составила на них административные протоколы, а сами участники конфликта отказались писать заявления.

Еще раньше, в ночь на 6 августа, массовая драка произошла в подмосковных Мытищах. Тогда участниками стали 40 человек, среди которых оказались мигранты из Средней Азии. В то же время в СМИ появлялись сообщения об аналогичном происшествии на территории ЖК «Одинбург» – там в массовой драке приняли участие несколько десятков человек.

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