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«Новая глупость»: Крым прокомментировал требование Украины о выплате репараций

Анна Безрукова
10 минут назад

Заявление украинских властей по поводу того, что Россия когда-нибудь выплатит Украине репарации за Крым, является глупостью. Такое заявление сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Его высказывание цитирует РИА Новости.

«Новая глупость»: Крым прокомментировал требование Украины о выплате репараций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это - новая глупость. О каких репарациях речь? Киевские чиновники, по всей видимости, не осознают смысла слов, которые произносят. Никаких репараций не будет», — заявил парламентарий.

Также он напомнил, что референдум о присоединении Крыма к России случился в соответствии с международным правом, жители полуострова изъявили желание вернуться в Россию. Кроме этого, Фикс добавил, что в Киеве умалчивают о том, как разворовывали полуостров, когда территория была во власти Украины. Он также уточнил, что украинские банки украли все накопления местного населения в 2014 году.

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Ранее вице-премьер Украины, находящийся на посту министра реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников заявил, что РФ обязательно выплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.

А украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия в будущем пожалеет о шагах, предприняты в отношении полуострова. Он назвал вхождение Крыма в состав России «первой спичкой», после которой двусторонние отношения между государствами стали ухудшаться. При этом в Крыму слова политика посчитали циничными, а в Госдуме высказывания Зеленского назвали совершенно бесперспективными.

Личный счет,Алексей Резников,Ефим Фикс,Владимир Зеленский,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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