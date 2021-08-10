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ПФР предупредил о рисках потерять всю пенсию

Лера Букина
57 минут назад

Из-за заработной платы «в конвертах» гражданин лишается достойной пенсии, заявили в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

ПФР предупредил о рисках потерять всю пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будущая пенсия напрямую зависит от суммы страховых взносов, которую работодатель выплачивает за конкретного сотрудника. Таким образом, уплата страховых взносов с заниженной суммы зарплаты или их неуплата вовсе приводит к уменьшению размера будущей пенсии», - подчеркнули в ПФР.

Граждане, трудоустроившиеся неофициально, не могут в полном объеме получать пособие по временной нетрудоспособности, безработице и по уходу за ребенком, отметили в фонде.

Миллионы россиян в будущем рискуют оказаться без пенсий. Об этом свидетельствует исследование Института региональных проблем и Института региональной экспертизы. Речь идет в первую очередь о тех, кто занят в так называемом теневом секторе экономики. По данным экспертов РАНХиГС, доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составила 28%. По другим оценкам, доля получающих зарплату в конвертах еще выше. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов со ссылкой на Минфин России в конце 2020 года озвучивал цифру в 30–40%.

Личный счет,Анатолий Артамонов,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,Минфин,
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