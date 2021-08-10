ПФР предупредил о рисках потерять всю пенсию

Миллионы россиян в будущем рискуют оказаться без пенсий. Об этом свидетельствует исследование Института региональных проблем и Института региональной экспертизы. Речь идет в первую очередь о тех, кто занят в так называемом теневом секторе экономики. По данным экспертов РАНХиГС, доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составила 28%. По другим оценкам, доля получающих зарплату в конвертах еще выше. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов со ссылкой на Минфин России в конце 2020 года озвучивал цифру в 30–40%.