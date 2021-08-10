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Суд отклонил иск Навального к Пескову

ТАССиещё 8
2 часа назад

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС в пресс-службе суда.

Суд отклонил иск Навального к Пескову
Фото: ТАССТАСС

"Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального к Пескову и информагентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала представитель суда.

Согласно заявлению, истец оспаривал слова Пескова о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами.

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Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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