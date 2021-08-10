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Студентки обвинили звезду "В бой идут одни старики" Талашко в домогательствах

Анна Безрукова
1 час назад

Студентки и абитуриентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили 75-летнего актера Владимира Талашко в домогательствах.

Звезду «В бой идут одни старики» обвинили в харассменте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитый артист, снявшийся в кинофильме «В бой идут одни старики» в роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова, преподает в этом образовательном учреждении, сообщает «МК».

Так, одна из абитуриенток Виктория Муштей рассказала, что Талашко предложил ей «порепетировать» у него дома. Когда девушка пришла, преподаватель поставил на стол коньяк, закуску и предложил выпить.

«Я от страха выпила... Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне стало неприятно. Он хотел меня поцеловать. Я стала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уехать, общежитие скоро закроется», — рассказала она.

Далее, по словам начинающей актрисы, Талашко предложил постелить ей в другой комнате, однако она ему отказала, вызвала такси и быстро ушла. После этой истории еще несколько выпускниц и студенток рассказали о подобных ситуациях. Они тоже сталкивались с неприемлемым поведением со стороны артиста.

Также ранее журналистка Ирина Сампан заявляла, что, когда приехала к Талашко в 2018 году, чтобы взять интервью, он предпринял попытку ее изнасиловать.

Сейчас в отношении Владимира Талашко запустили расследование, которое инициировало Министерство культуры Украины.

Ранее появилась информация, что российская актриса Эвелина Блёданс обвинила известного режиссёра, имя которого не называется, в домогательствах.

Личный счет,Сергей Скворцов,Эвелина Бледанс,
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