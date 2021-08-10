У полковника ФСБ нашелся особняк недалеко от Милана

У бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова обнаружили виллу в Италии, стоимостью около четырех миллионов евро. Об этом сообщает «Коммерсант».

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По версии следствия, фигуранты дела, среди которых Фролов, забрали у предпринимателей Сергея Гляделкина и Игоря Ткача доли в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». За это они пообещали не привлекать бизнесменов к уголовной ответственности за нарушения. По версии гособвинения, у потерпевших было похищено имущества на 638 млн руб.

По информации Генеральной прокуратуры, у Фролова нашли и арестовали четырехэтажный особняк, расположенный на берегу озера Комо в 40 км от Милана. Представитель ведомства пояснил, что все арестованные объекты недвижимости, указанные в деле, были приобретены на добытые преступным путем средства подсудимых.

Отмечается, что вилла в Италии - премиум-класса стоимостью 4 млн, там проводится реконструкция с использованием для наружной отделки каррарского мрамора, также в особняк завезена окантованная золотом мебель.

В свою очередь, защитник Фролова Андрей Андрусенко подчеркнул, что дом в Италии был куплен отцом его клиента, но после смерти хозяина его сын даже не заявил о своих правах на наследство, поэтому с сообщением об аресте виллы Генпрокуратура поторопилась.