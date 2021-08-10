Экс-депутат Рады назвала украинскую легкоатлетку Магучих «биомусором» за фото со спортсменкой РФ

Бывшая депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала спортсменку Ярославу Магучих, обнявшуюся с российской легкоатлеткой, «биомусором» и предложила забрать у нее бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Фото: Reuters Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих обнялась с россиянкой Марией Ласицкене после того, как выиграла бронзовую олимпийскую медаль. Совместное фото легкоатлеток вызвало шквал критики на Украине.

Так, заместительница министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что спортсмены должны помнить, что «продолжается российско-украинская война», и заявила, что намерена поговорить с Магучих сразу после ее возвращения из Токио.

По мнению Фарион, своим поведением на Олимпиаде Ярослава Магучих «на весь мир заявила», что украинцы и россияне – один народ.

«Если б я руководила Олимпийским комитетом, вернула б награду этого биологического мусора назад», - подчеркнула она.

Политик отметила, что «тело без идеи ничего не стоит, это просто мусор».