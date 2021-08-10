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«Как не стыдно!»: красноярцы осудили фигуриста Ягудина за слова о городе

Елена Прошина
29 минут назад

Жители Красноярска осудили фигуриста Алексея Ягудина за пост про город, который он опубликовал в своем Instagram. В подписи к фото спортсмен заявил, что не заметил никакого дыма от лесных пожаров.

«Как не стыдно!»: красноярцы осудили фигуриста Ягудина за слова о городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигурист посетил Красноярск для награждения спортсменов перед Днем физкультурника.

«Я провёл день на улице и никакой гари не почувствовал», — отметил в публикации Ягудин.

Жители города не смогли пройти мимо публикаций и осудили Ягудина за приукрашивание действительности.

«Раскрашенные фотографии, в реальности солнце сквозь свинцовое небо совсем света не даёт... всё выглядит серо-чёрным», — написал один из пользователей.

Другие возмутились лжи, которую якобы предпочитает олимпийский чемпион. По мнению читателей, не почувствовать смог, от которого задыхаются горожане, просто невозможно.

«Вы серьёзно смог не видите, не чувствуете? «Лёша может всё». И врать тоже может. Как не стыдно!», – указал подписчик.

После нескольких высказываний фигурист ограничил возможность комментирования, а также изменил подпись к публикации.

Напомним, что количество задымленных населенных пунктов в Красноярском крае превысило 1,2 тысячи. По информации лесопожарного центра региона, огнем охвачены 7 тысяч гектаров леса.

Личный счет,Алексей Ягудин,
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