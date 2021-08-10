«Как не стыдно!»: красноярцы осудили фигуриста Ягудина за слова о городе

Жители Красноярска осудили фигуриста Алексея Ягудина за пост про город, который он опубликовал в своем Instagram. В подписи к фото спортсмен заявил, что не заметил никакого дыма от лесных пожаров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Фигурист посетил Красноярск для награждения спортсменов перед Днем физкультурника.

«Я провёл день на улице и никакой гари не почувствовал», — отметил в публикации Ягудин.

Жители города не смогли пройти мимо публикаций и осудили Ягудина за приукрашивание действительности.

«Раскрашенные фотографии, в реальности солнце сквозь свинцовое небо совсем света не даёт... всё выглядит серо-чёрным», — написал один из пользователей.

Другие возмутились лжи, которую якобы предпочитает олимпийский чемпион. По мнению читателей, не почувствовать смог, от которого задыхаются горожане, просто невозможно.

«Вы серьёзно смог не видите, не чувствуете? «Лёша может всё». И врать тоже может. Как не стыдно!», – указал подписчик.

После нескольких высказываний фигурист ограничил возможность комментирования, а также изменил подпись к публикации.