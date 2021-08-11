В России подорожали кредиты

Крупные российские банки, входящие в топ-30, подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 п. п., по потребительским кредитам — на 1,5–2 п. п., сообщают «Известия».

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С момента повышения ключевой ставки до 6,5% жилищные ссуды подорожали в 18 банках, кредиты — в 17, причём эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок на 1–1,5 п. п. по ипотеке и на 2,5–3 п.п. — по потребзаймам. Россиянам советуют сыграть на борьбе банков за каждого клиента и на специальных предложениях.

Рост ставок по потребительским кредитам и ипотеке в дальнейшем отразится на повышении ключевого показателя, ужесточении регулирования и ограничении по госпрограмме. Так как благосостояние населения не улучшается, банки, считают эксперты, будут вкладывать риски заёмщика в повышенную ставку по кредиту.

Любое повышение ставок на кредиты оказывает отрицательное влияние на спрос, независимо от продукта. Если сравнивать стоимость займов с тем, что было полгода-год назад, то вполне логично, что сейчас занимать у банков невыгодно, — цитирует издание эксперта «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

Однако банки будут всячески привлекать клиентов, спекулируя на дальнейшем удорожании кредитов и используя различные маркетинговые уловки. Поэтому эксперт советует тщательно изучать все предложения банков. В условиях конкуренции за платёжеспособных заёмщиков банки могут предлагать хорошие скидки и различные бонусы.