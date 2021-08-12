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Стало известно, сколько заработает Месси за два года в "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 6
37 минут назад

Стала известна зарплата Лионеля Месси в "Пари Сент Жермен". По данным Le Parisien, форвард получит минимум 120 миллионов евро, 40 млн из которых - подписной бонус.

Стала известна зарплата Месси за два года в "ПСЖ"
Фото: ReutersReuters

Месси будет получать 41 млн евро в год.

Зарплата аргентинца в парижском клубе может увеличиться до 163 млн евро, если он останется в команде, воспользовавшись опцией продления контракта.

Также в контракте прописаны пункты о дополнительных бонусах за достижение целей. Напомним, 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

Соглашение рассчитано до 2023 года. 5 августа "Барселона" объявила об уходе аргентинца из-за финансовых правил чемпионата Испании. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года. Ранее стало известно, что "Барселона" должна выплатить Месси 39 млн, несмотря на переход в "ПСЖ".

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