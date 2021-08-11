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В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

RT на русскомиещё 13
4 часа назад

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц.

В России предложили повысить МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

«Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц», — говорится в тексте документа.

Как отмечается, законопроект подготовлен в целях помощи наиболее уязвимым гражданам России выйти из бедности и нищеты.

Ранее сообщалось, что перспектива повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей со следующего года коснётся 4,7 млн работников в России.

Личный счет,Ярослав Нилов,Сергей Леонов,ЛДПР,Госдума,
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