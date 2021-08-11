Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ПФР: в августе части пенсионеров выплатят по 10 тысяч рублей

Ura.Ruиещё 1
34 минуты назад

В августе пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого у них должен быть трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Пенсионеры начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии», — сообщается на официальном сайте ПФР.

На единовременную выплату могут рассчитывать мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения. При этом с 2002 по 2004 год они должны были отчислять денежные средства на накопительную часть пенсии. Начисление выплат началось 1 августа. Точные сроки перечисления денег зависят от региона.

Ранее НПФ сообщили, что около 2,1 миллиона пенсионеров в России в 2020 году не стали пользоваться накопительной частью пенсии, или же ее им не назначили. Причиной этому называют отсутствие системы информирования, «Национальная служба новостей».

Личный счет,Маленькая пенсия ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители