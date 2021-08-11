Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперты назвали самые высокооплачивемые вакансии в первой декаде августа

ТАССиещё 6
29 минут назад

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в первой декаде августа в большинстве регионов России возглавили программисты. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, зарплата программистов достигает 400 тыс. рублей. Высокую оплату труда предлагают руководителям среднего звена в HR-сфере (до 120 тыс. рублей), производстве (до 360 тыс. рублей), маркетинге (180 тыс. рублей), продажах (100 тыс. рублей). Линейные специалисты в сфере продаж также могут рассчитывать на высокий заработок с учетом процентов от сделок.

По сравнению с июлем стало больше привлекательных зарплатных предложений для врачей. Вакансии медиков попали в топ зарплат в Краснодаре (от 200 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (от 200 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (от 100 тыс. рублей), Омске (от 60 тыс. рублей). В Челябинске (от 70 тыс. рублей) и Волгограде (от 50 тыс. рублей) в топ вакансий с наиболее высокой зарплатой вошли вакансии рабочих.

В топ-5 городов с самыми высокооплачиваемыми предложениями работодателей в городах-миллионниках вошли Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург.

Личный счет,Видео,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители