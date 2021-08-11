Долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей. По состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц достиг 23,969 триллиона рублей. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

С начала 2021 года общий долг россиян вырос на 2,3 триллиона рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 триллиона.

Аналитики Frank RG подсчитали, что в июле российские банки одобрили населению кредиты на 1,17 триллиона рублей. Это на 9,5% меньше, чем в июне (1,294 триллиона). Отмечается, что рекорд был зафиксирован в апреле — 1,298 триллиона рублей.

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне российские банки выдали 1,7 миллиона потребительских кредитов. Это стало абсолютным рекордом по количеству одобренных заявок, пишет РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 53%, с маем — на 8%. Аналитики связали это с решением ЦБ с июля повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и с сезонным фактором.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян (24,7 процента) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита. Об этом говорилось в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». При этом остальные 75 процентов граждан выбирают микрозайм по собственному желанию.

Из них 28,4 процента заявили, что их привлекла возможность быстрого получения денег без посещения офиса кредитора. Еще 18,4 процента респондентов признались, что взяли микрозайм по рекомендации близких.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что в России около 7,2 миллиона граждан не могут выехать из страны из-за долгов. Речь идет о задержках выплат свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

Мехтиев признал: запрет на выезд из страны для должников уже не является эффективной мерой. По его словам, за первые шесть месяцев 2021 года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составило лишь 300 тысяч против 5,9 миллиона решений, вынесенных судом.