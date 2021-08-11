Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Крыму заявили о подготовке Киевом антироссийских провокаций

Алиса Селезнёва
1 час назад

Нужно быть готовыми к тому, что в ходе «Крымской платформы» Украина подготовит серию антироссийских и антикрымских провокаций. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

В Крыму заявили о подготовке Киевом антироссийских провокаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России ввели санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой», которую нужно исправить. Он отметил, что для решения проблемы будет создана международная площадка - «Крымская платформа».

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. Украина предложила присоединиться к нему ряду государств, в том числе США, Турции и европейским странам.

По мнению Георгия Мурадова, обязательной частью этого проекта станут провокации против России.

«В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», - пояснил он.

Постоянный представитель Крыма при президенте России призвал быть готовым к тому, что организаторы саммита будут использовать тему вхождения полуострова в состав России, чтобы по заданию США и НАТО в долгосрочной перспективе расшатывать обстановку.

«Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы», - уверен он.

Личный счет,Владимир Зеленский,Георгий Мурадов,НАТО,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители