В Крыму заявили о подготовке Киевом антироссийских провокаций

Нужно быть готовыми к тому, что в ходе «Крымской платформы» Украина подготовит серию антироссийских и антикрымских провокаций. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России ввели санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой», которую нужно исправить. Он отметил, что для решения проблемы будет создана международная площадка - «Крымская платформа».

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. Украина предложила присоединиться к нему ряду государств, в том числе США, Турции и европейским странам.

По мнению Георгия Мурадова, обязательной частью этого проекта станут провокации против России.

«В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», - пояснил он.

Постоянный представитель Крыма при президенте России призвал быть готовым к тому, что организаторы саммита будут использовать тему вхождения полуострова в состав России, чтобы по заданию США и НАТО в долгосрочной перспективе расшатывать обстановку.