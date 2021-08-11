Депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев оценил инициативу своего коллеги Ярослава Нилова о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. Парламентарий считает, что это нереально, поскольку потребует огромных затрат, пишут «Известия».

Как подсчитали авторы законопроекта, на его реализацию нужно будет 1,2 трлн рублей. Документ возможно рассмотрит уже новый состав Госдумы.

«Хочется верить, что эта инициатива детально разработана и не связана с выборами, потому что речь идет об очень больших цифрах. Исходя из приведенных сумм, которые понадобятся на ее реализацию, я думаю, что это нереалистично, но следует дождаться, когда законопроект будет внесут в Госдуму», — прокомментировал Шхагошев.

Напомним, в Госдуме предложили увеличить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей. Соответствующий документ сегодня, 11 августа планирует внести в нижнюю палату группа депутатов под руководством главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Если документ будет принят, он начнет действовать с 1 января будущего года. Как считает Нилов, текущий уровень минимальной оплаты труда в стране занижен, поскольку прожить на эту сумму в течение месяца сложно. В большинстве фракций высказались за принятие инициативы.