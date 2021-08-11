«Попроще, но дешевле»: в конфеты станут класть меньше дорогих ингредиентов

Кондитеры планируют оптимизировать ассортимент и выпускать конфеты с упрощенной рецептурой – дорогостоящие начинки заменят на более бюджетные, заявил РБК Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ». Компания, выпускающая конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q», намерена использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, стоимость которых за год существенно выросла.

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Себестоимость производства кондитерских изделий в период пандемии повысилась приблизительно на 30%, отметил Барышев. Речь идет растительных жирах, в том числе тропических маслах (их используют в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахаре, муке, упаковке.

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Стоимость сахара и подсолнечного масла в июне стабилизировалась, однако цены на пальмовое масло и его производные, какао-масла и тропические жиры повышаются, подчеркнул Барышев. По его словам, весной кондитеры частично повысили цены, однако торговые сети не очень заинтересованы в этом. Специалист указал на то, что ретейлеры сами выступают с предложением сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле». Он также отметил, что лучше всего покупаются продуты или с большими скидками, или те, которые дешевле за счет более низкой жирности. Как выяснилось, жир является самым дорогим в конфете ингредиентом сегодня.

Повышение цен на импортное сырье, которое не производится в России, в частности, какао-продукты, орехи, потребует «пересмотра цен на готовую продукцию в сторону увеличения», сказано в отчете кондитерской фабрики «Красный октябрь» за первый квартал 2021 года.

Замены ключевых видов сырья не может произойти, считает Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Отдельные небольшие производители могут снизить качество «приобретаемого сырья в целях снижения общей себестоимости готовой продукции», указал он.

Более дорогие изделия, которые содержат шоколад, будут постепенно снимать с производства, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. По его мнению, покупатели с доходами ниже прожиточного минимума станут приобретать более дешевые продукты, например, карамель или леденцы, либо вовсе перейдут на пряники и сушки.