"Буржуи": в Сети обрушились на Кончаловского за воспоминания о рокфоре

Российский режиссёр Андрей Кончаловский разозлил поклонников воспоминаниями о том, как его бабушка и дедушка ели рокфор со сдобными булками. Заметку со своими мыслями он выложил на Facebook.

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Снимая и «Сибириаду», и «Дворянское гнездо», и «Дядю Ваню», я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки — они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, ещё тех, сталинских времён, — вспомнил Кончаловский.

Подписчики режиссёра осудили Кончаловского за якобы преднамеренное подчёркнутое социальное неравенство между его бабушкой и дедушкой и жителями СССР среднего класса. Фанаты обрушились на него с волной критики в комментариях, назвав родственников режиссёра «буржуями», а кто-то даже вспомнил отвар из крапивы и времена Голодомора.