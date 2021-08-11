Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но все еще довольно напряженная. Об этом «РИА Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

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«В ряде регионов России в настоящее время отмечается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы можем видеть стабилизацию, а в некоторых даже фиксируется снижение темпов прироста заболевших», — пояснила она.

По словам эксперта, в целом по стране наблюдается падение еженедельных темпов прироста новых инцидентов заражений.

Накануне глава Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович озвучила прогноз, что к осени может случиться новый подъем заболеваемости, но пока неясно, насколько он будет сильным.

По словам Попович, что от того, как граждане страны отреагируют на призывы к вакцинации и соблюдению мер защиты, будет зависеть численность заболевших этой осенью.

Также она добавила, что подъем уровня заболеваемости может быть обусловлен сменой сезонов, что ослабляет иммунную систему. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский при этом подчеркнул, что возвращение граждан из отпусков, начало трудового и учебного сезонов способно стать причиной новой вспышки COVID-19.