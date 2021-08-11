Памятник Гагарину выкинули на свалку на Сахалине

Памятник Юрию Гагарину на Сахалине оказался выброшенным на свалку — на его месте появится заправка. И это всё произошло в юбилейный год полёта в космос. Скульптура прославленного космонавта в течение многих лет встречала гостей и местных жителей на въезде в город Невельск, сообщает Телеграм-канал «Amur Mash».

Фото: РИА Новости РИА Новости

За этот период времени она лишилась своей былой привлекательности — находилась в аварийном состоянии. Но, по словам местного населения, за ней всё-таки был присмотр, ее регулярно подкрашивали.

А сегодня в соцсетях появились фотокадры с тяжёлой техникой, под которыми пользователи оставили возмущенные комментарии. Как выяснилось, монумент был снесен, и теперь обломки памятника Герою Советского Союза находятся на стройплощадке. По словам главы Невельского района Алексея Шабельника, здесь вскоре построят автозаправку, работы уже начались.

Сахалинский историк Игорь Самарин пояснил изданию Astv.ru, что весной текущего года еще делал фото возле памятника Гагарину на Ловецком перевале. Теперь же он видит снимки того, как монумент валяется на песчаном берегу.

Другой житель Сахалина, обнаруживший обломки исторического памятника, выразил свое возмущение в соцсетях.

"Очень жалко, что Юрий Алексеевич Гагарин - летчик-космонавт СССР, кавалер высших знаков отличия многих стран, почетный гражданин многих российских и иностранных городов, лежит покинутым среди бетонных обломков на берегу море в Ловецком", - написал местный житель.