Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономист назвал надежный способ избежать «обнуления» сбережений

Лера Букина
51 минуту назад

Россиянам, у которых есть большой запас средств, следует задуматься о том, как защитить свои накопления от «обнуления» в разгар инфляции. Надежный вариант подсказал российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

Свободные деньги он рекомендует вложить в недвижимость. Однако, по словам специалиста, подход должен быть грамотным. Так, следует найти развитый российский региональный центр, в котором есть несколько градообразующих предприятий. Лучше, чтобы они работали в сфере производства, отметил Делягин.

Еще один хороший вариант - города, в которых располагаются филиалы крупных федеральных госкорпораций. В них необходимо присмотреть и приобрести недорогое жилье недалеко от центра города, которое можно использовать для дальнейшей сдачи в аренду. Если соблюсти эти условия, появится большое количество желающих в нем поселиться.

Устойчивый спрос может образоваться благодаря наличию производственных предприятий, отметил экономист. Около государственные и полностью государственные организации дают гарантию платежеспособности квартиросъемщиков, поскольку даже во время кризиса таким заводам и фабрикам оказывают поддержку власти страны.

Повышение ключевой ставки Центробанком России приведет к ускорению инфляции и стремительному падению цен на жилье. Такой прогноз недавно сделал Михаил Делягин.

Личный счет,Видео,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители