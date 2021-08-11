Экономист назвал надежный способ избежать «обнуления» сбережений

Россиянам, у которых есть большой запас средств, следует задуматься о том, как защитить свои накопления от «обнуления» в разгар инфляции. Надежный вариант подсказал российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

Свободные деньги он рекомендует вложить в недвижимость. Однако, по словам специалиста, подход должен быть грамотным. Так, следует найти развитый российский региональный центр, в котором есть несколько градообразующих предприятий. Лучше, чтобы они работали в сфере производства, отметил Делягин.

Еще один хороший вариант - города, в которых располагаются филиалы крупных федеральных госкорпораций. В них необходимо присмотреть и приобрести недорогое жилье недалеко от центра города, которое можно использовать для дальнейшей сдачи в аренду. Если соблюсти эти условия, появится большое количество желающих в нем поселиться.

Устойчивый спрос может образоваться благодаря наличию производственных предприятий, отметил экономист. Около государственные и полностью государственные организации дают гарантию платежеспособности квартиросъемщиков, поскольку даже во время кризиса таким заводам и фабрикам оказывают поддержку власти страны.