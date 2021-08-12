В России может появиться новая выплата для студентов

Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам в размере одной стипендии. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Он отметил, что вынесет этот вопрос на общественное обсуждение. По его словам, граждан страны нужно поощрять за заботу о своём здоровье и здоровье других людей, ведь тем самым они помогают предотвратить новую волну пандемии.

Предлагаю в первую очередь поощрить студентов российских вузов и ссузов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, также тех, которые сделают прививку в сентябре, — сказал Нифантьев.

Такая мера станет не только способом поддержать самих студентов, но и мотивировать прививаться их одногруппников. При этом член ОП предлагает назначить выплату учащимся не только бюджетных, но и коммерческих вузов.