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Студентам могут назначить выплату за прививки от коронавируса

News.ruиещё 1
1 час назад

Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам в размере одной стипендии. Его слова приводит РИА Новости.

В России может появиться новая выплата для студентов
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Он отметил, что вынесет этот вопрос на общественное обсуждение. По его словам, граждан страны нужно поощрять за заботу о своём здоровье и здоровье других людей, ведь тем самым они помогают предотвратить новую волну пандемии.

Предлагаю в первую очередь поощрить студентов российских вузов и ссузов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, также тех, которые сделают прививку в сентябре, — сказал Нифантьев.

Такая мера станет не только способом поддержать самих студентов, но и мотивировать прививаться их одногруппников. При этом член ОП предлагает назначить выплату учащимся не только бюджетных, но и коммерческих вузов.

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Ранее российское правительство выделило дополнительные 46 млрд рублей, направленных на социальные выплаты медикам. Эти средства выдадут тем врачам, которые помогают больным COVID-19.

Личный счет,Общественная палата России,Минобрнауки,Правительство РФ,РИА Новости,
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