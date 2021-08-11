Ситуация вокруг памятника Юрию Гагарину в сахалинском городе Невельске, обнаруженном на свалке, вышла на федеральный уровень. Сначала в скандал вмешался глава «Роскосмоса» Рогозин, потребовавший от властей острова объясниться. Позже губернатор Лимаренко заявил, что монумент восстановят. Местные власти объясняли, что барельеф был аварийный, перенести его не представлялось возможным.

"Роскосмос" потребует от сахалинских властей объяснений по поводу снесенного и выброшенного памятника Юрию Гагарину. Об этом в Telegram написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В том, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник", - заявил Рогозин.

В следующем сообщении он перефразировал известный мем и написал: "Юра, мы все уронили".

О том, что разрушенный монумент с барельефом Гагарина нашли на берегу реки Ловецкая в Невельском районе среди бетонных обломков и другого строительного мусора, сообщило 11 августа местное издание SKR.su. После этого в социальных сетях местные жители подняли волну возмущения, отмечая, что у людей не осталось ничего святого, раз они выбрасывают на свалку памятник первому космонавту и Герою Советского Союза.

Стела с барельефом Гагарина стояла на въезде в Невельск с 2007 года - ее привезли туда из бывшего пионерского лагеря после землетрясения.

Местные власти не смогли найти владельца монумента, считали его частной собственностью. Известно, что на месте памятника должны построить АЗС. В администрации Невельского района заявили, что памятник находился в аварийном состоянии и был списан.

Глава района Алексей Шабельник объяснил, что объект был убран силами подрядчика, который должен построить заправочный комплекс. При этом он "существовал фактически, а юридически его давным-давно нет.

"Этот памятник уже давно списан, находился в аварийном состоянии и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина, с новой композицией, посвященной ему. Старый был демонтирован, почему он валяется на берегу моря — я разберусь", - заявил чиновник.

Шибельник добавил, что на месте, где стояла стела с Гагариным, будет монтироваться сложное оборудование. Поскольку монумент был в аварийном состоянии, его было невозможно аккуратно демонтировать и перенести на новое место. То, что памятник первому космонавту оказался на свалке, глава администрации объяснил словами "кто-то что-то недоглядел, как обычно". Однако в историю смешался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Случившееся он назвал неуважительным отношением к истории и "великому прошлому нашей страны" со стороны местных властей. "Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города", - заявил глава региона. Он поручил областному минкульту следить за выполнением этого поручения.