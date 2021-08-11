Украинский журналист объяснил негатив к сборной РФ в Токио

Украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему на Олимпиаде в Токио сложилось негативное и предвзятое отношение к сборной России. Как он рассказал порталу «Спорт-Экспресс», вся причина в допинговом скандале.

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«Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России», – отметил телеведущий

В качестве примера Гордон вспомнил инцидент на ЧМ по фигурному катанию в 1973 году, когда в ходе произвольной программы спортсменов из СССР Ирины Родниной и Александра Зайцева отключили музыкальное сопровождение. По его словам, тогда Советский Союз воспринимался как агрессор.

«Все понимали, что СССР — агрессор, который вошёл в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — сказал Гордон.

Напомним, что по решению Всемирного антидопингового агентства сборная России не могла выступать под флагом страны, а спортсменам не включали гимн РФ при награждении, его заменили симфонией Чайковского.