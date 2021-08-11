Украинский журналист объяснил негатив к сборной РФ в Токио

Украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему на Олимпиаде в Токио сложилось негативное и предвзятое отношение к сборной России. Как он рассказал порталу «Спорт-Экспресс», вся причина в допинговом скандале.
«Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России», – отметил телеведущий
В качестве примера Гордон вспомнил инцидент на ЧМ по фигурному катанию в 1973 году, когда в ходе произвольной программы спортсменов из СССР Ирины Родниной и Александра Зайцева отключили музыкальное сопровождение. По его словам, тогда Советский Союз воспринимался как агрессор.
«Все понимали, что СССР — агрессор, который вошёл в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — сказал Гордон.
Напомним, что по решению Всемирного антидопингового агентства сборная России не могла выступать под флагом страны, а спортсменам не включали гимн РФ при награждении, его заменили симфонией Чайковского.
При этом накануне главный врач олимпийской команды РФ Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов на Играх были отрицательными. 2 августа официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявил, что россияне полностью чисты.