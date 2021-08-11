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Украинский журналист объяснил негатив к сборной РФ в Токио

Елена Прошина
1 час назад

Украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему на Олимпиаде в Токио сложилось негативное и предвзятое отношение к сборной России. Как он рассказал порталу «Спорт-Экспресс», вся причина в допинговом скандале.

Украинский журналист объяснил негатив к сборной РФ в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России», – отметил телеведущий

В качестве примера Гордон вспомнил инцидент на ЧМ по фигурному катанию в 1973 году, когда в ходе произвольной программы спортсменов из СССР Ирины Родниной и Александра Зайцева отключили музыкальное сопровождение. По его словам, тогда Советский Союз воспринимался как агрессор.

«Все понимали, что СССР — агрессор, который вошёл в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — сказал Гордон.

Напомним, что по решению Всемирного антидопингового агентства сборная России не могла выступать под флагом страны, а спортсменам не включали гимн РФ при награждении, его заменили симфонией Чайковского.

При этом накануне главный врач олимпийской команды РФ Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов на Играх были отрицательными. 2 августа официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявил, что россияне полностью чисты.

Личный счет,Дмитрий Гордон,Марк Адамс,Ирина Роднина,Александр Зайцев,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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