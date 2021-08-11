Эксперт дал советы по подготовке финансовой подушки к пенсии

ЦБ взял курс на повышение ключевой ставки. Эксперты допускают, что она достигнет 7%, после чего вырастут и ставки по банковским депозитам. Вопрос в том, будут ли они выгодны гражданам.

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Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в беседе с «Российской газетой» подсказал, как можно приумножить свои сбережения и подготовить подушку безопасности к пенсии. Покупку недвижимости он назвал рискованным вложением из-за грядущего отката цен на фоне перегретости рынка ипотеки и возможного пересмотра ставок банками.

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Покупка иностранной наличной валюты является вторым традиционным способом инвестирования для россиян. Однако сегодня, по словам специалиста, из-за снижения курса доллара о выгоде таких инвестиций говорить не приходится. Другое дело - приобретать валюту на долгий период (5-10 лет) для спасения рублевых средств от девальвации. Доллар, купленный за 73-74 рубля и евро по 86-88 рублей станет выгодным вложением. Эксперт отметил, что на долгом периоде иностранная валюта в России всегда дорожает, а рубль падает.

Покупка крупной бытовой техники впрок не всегда себя оправдывает. Однако в связи с прогнозируемым подорожанием техники на 30-50% подобные инвестиции имеют смысл, указал Сидоров.

Что касается депозитов, то, по словам эксперта, низкие ставки при нынешнем уровне инфляции не приносят существенного дохода. Более того, вклады становятся убыточными, отметил Сидоров.

Криптовалюты – однозначно рисковые инвестиции, подчеркнул эксперт. К тому же, по его словам, на рынке криптовалют началась долговременная коррекция.

На фондовом рынке можно рассчитывать на прибыль, если вкладываться в самые стабильные сектора – добыча сырья, производство продуктов питания и АПК. Сырье, товары первой необходимости, производство продуктов будут всегда пользоваться спросом. Сидоров рекомендует делать выбор в пользу бумаг, где доходность хотя бы немного превышает инфляцию. Речь идет об акциях крупнейших российских и иностранных компаний сырьевого сектора, крупнейших ритейлеров, производителях зерна, удобрений и товаров повседневного спроса, а также маркетплейсов.

Эксперт советует задуматься о покупке гособлигаций. Так, по его словам, можно выбрать ОФЗ-н – с таких гособлигаций следует создавать подушку безопасности к пенсии. Сидоров также назвал надежной инвестицией вложения в драгоценные металлы. Покупку монет, в отличие от слитков, могут позволить себе многие. Они являются хорошим вложением и защитой рублевых средств от инфляции, заявил Сидоров.