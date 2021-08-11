Раскрыт гонорар Тимати за участие в шоу «Холостяк»

Рэпер Тимати заработал крупную сумму за участие в шоу «Холостяк» и неплохо обогатился в отличие от других участников проекта. По словам его знакомых, исполнитель получил 40–50 млн рублей, сообщает Forbes.

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По словам знакомых с ситуацией людей, канал мог пойти на уступки в финансовом плане по той причине, что музыкант незадолго до начала шоу разорвал отношения с моделью Анастасией Решетовой.

«Концепция этой программы — это скрытая мечта практически любого мужчины. Я понимал, что если не сейчас, то никогда уже такого опыта не будет. Где бы еще мне удалось познакомиться сразу с 20 девушками, выдумывать и проводить интересные свидания?» — рассказал о своем участии в проекте Тимати.

Известно, что телеканалу ТНТ удалось заработать огромные просмотры на этом шоу. Каждый выпуск проекта набрал по 5–6 млн заходов на YouTube. Тимати дал согласие на участие в реалити за три дня до начала рекламной компании. Он не огласил перед широкой публикой условия сделки с телеканалом, но назвал их «беспрецедентными».

Следует заметить, что музыкальный лейбл Black Star, совладельцем которого является Тимати, за 15 лет стал холдингом, объединяющим десяток различных бизнесов, начиная от продажи одежды и заканчивая бургерными, барбершопами и тату- салонами.