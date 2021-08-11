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Врач опроверг влияние вакцины «Спутник V» на ДНК человека

Елена Прошина
41 минуту назад

Вакцина «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить ее. Об этом сообщил ТАСС замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Врач опроверг влияние вакцины «Спутник V» на ДНК человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, не может, потому что это по биологии невозможно. Она не может изменять геном человека, <...> именно поэтому аденовирусный вектор используется для вакцинации широко не только в России, но и в мире в настоящий момент", – ответил на вопрос журналистов ученый.

Также Логунов заявил, что «Спутник V» по-прежнему дает устойчивый иммунитет против новых штаммов коронавируса, хоть ученые и отмечают некоторое снижение эффективности, которое видно по бессимптомным и легким случаям.

«Поэтому, если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы», - сказал он.

Логунов подчеркнул, что прививка «Спутником V» переносится лучше, чем препаратами Pfizer и Moderna. Причем он обратил внимание не на официальные заявления Минздрава РФ или отчеты центра, а на доклады из Венгрии, Сан-Марино и других зарубежных стран.

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