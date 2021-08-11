Выдавать кредиты гражданам предложили по трем документам

В перечень идентификаторов для поиска кредитной истории, кроме паспорта, могут включить ИНН и СНИЛС. С таким предложением Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Банк России, передает «Коммерсант».

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С 16 июля при создании заявки на кредит необходим только действующий паспорт, данные предыдущих вписывать не обязательно, отметили в издании.

Председатель НСФР Андрей Емелин пояснил, что таким образом заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый документ и снова идти в банк за кредитом.

По словам специалиста, в отличие от паспорта ИНН и СНИЛС у гражданина неизменны на протяжении всей жизни, поэтому их предложили включить в список документов, которые обязан предоставить заемщик.

В Банке России, в свою очередь, отметили, что предложения рассмотрят. Также там добавили, что сведения об ИНН и СНИЛС в большинстве случаев сейчас предоставляются клиентами, однако записываются со слов заемщика.

В мае прошлого года в России был принят закон о создании единой базы данных со сведениями о гражданах. В базе будут храниться ФИО, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Их предоставят министерства и другие государственные органы. Таким образом, самостоятельно регистрироваться в реестре не нужно.

Вести базу и защищать сведения будет Федеральная налоговая служба. Обрабатывать их будет Центр обработки данных в городе Городец Нижегородской области.

Получить сведения из базы смогут государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин, а также его представитель. Причем гражданин может обратиться и изменить данные.