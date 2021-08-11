Винер заявила о желании вернуть Алину Кабаеву в спорт

"Вот Алина Кабаева у меня после Игр в Сиднее не ушла, а продолжила работу, став олимпийской чемпионкой. Мне хотелось бы, чтобы она и далее продолжала выступать, но вот так получилось. Мечтаю о ее возвращении - как консультанта, как тренера, как кого-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку", - сказала Винер-Усманова.