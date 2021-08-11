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Ирина Винер заявила о желании вернуть Алину Кабаеву в спорт

Анна Безрукова
12 минут назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в интервью журналистам заявила, что желала бы видеть олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву консультантом или тренером национальной команды.

Винер заявила о желании вернуть Алину Кабаеву в спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Кабаева стала членом сборной России по художественной гимнастике в 1996-м году. Она также многократная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка мира и победительница Олимпиады 2004 года в Афинах. Спортивную карьеру закончила в 2007 году.

"Вот Алина Кабаева у меня после Игр в Сиднее не ушла, а продолжила работу, став олимпийской чемпионкой. Мне хотелось бы, чтобы она и далее продолжала выступать, но вот так получилось. Мечтаю о ее возвращении - как консультанта, как тренера, как кого-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку", - сказала Винер-Усманова.

Ранее сообщалось, что Олимпийская чемпионка Алина Кабаева посчитала вопиющей ситуацию с оценками за выступление российских художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио.

"Произошедшее сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, безусловно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала отлично, она все четыре вида сделала прекрасно. Она исполнила хорошо элементы, работала отлично с предметом, ничего не уронила, как ее конкурентка из Израиля", - отметила Кабаева в эфире телеканала "Россия 1".

Личный счет,Дина Аверина,Ирина Винер,Алина Кабаева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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