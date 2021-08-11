«Бомбардировка начнется через пять минут»: СМИ вспомнили слова экс-президента США

37 лет прошло с шутки бывшего американского президента, которая пощекотала людям нервы. 11 августа 1984 Рональд Рейган в радиообращении к нации «пошутил» о начале бомбардировки России. Спустя годы после несерьезного заявления люди все еще вспоминают о выходке главы государства, которая тогда многих очень напугала.

В тот день Рейган готовился к традиционному субботнему радиообращению. Выступление должно было начинаться с сообщения об указе, который позволял ученикам из религиозных групп свободно собираться в школах во внеклассные часы. Однако во время проверки микрофона президент решил начать речь иначе.

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут», – напоминает его слова Telegram-канал «Пул N3».

Шутку Рейгана в СССР не оценили и резко прореагировали на эти слова.

«Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества», – сообщил тогда ТАСС.