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«Бомбардировка начнется через пять минут»: СМИ вспомнили слова экс-президента США

Елена Прошина
1 час назад

37 лет прошло с шутки бывшего американского президента, которая пощекотала людям нервы. 11 августа 1984 Рональд Рейган в радиообращении к нации «пошутил» о начале бомбардировки России. Спустя годы после несерьезного заявления люди все еще вспоминают о выходке главы государства, которая тогда многих очень напугала.

«Бомбардировка начнется через пять минут»: СМИ вспомнили слова экс-президента США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В тот день Рейган готовился к традиционному субботнему радиообращению. Выступление должно было начинаться с сообщения об указе, который позволял ученикам из религиозных групп свободно собираться в школах во внеклассные часы. Однако во время проверки микрофона президент решил начать речь иначе.

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут», – напоминает его слова Telegram-канал «Пул N3».

Шутку Рейгана в СССР не оценили и резко прореагировали на эти слова.

«Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества», – сообщил тогда ТАСС.

Иногда высказываются предположения, что президент сделал заявление с расчетом на его обнародование, однако подтверждений этому до сих пор нет.

Личный счет,Рональд Рейган,ИТАР-ТАСС,
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