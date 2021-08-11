Суд признал законным арест стендапера Мирзализаде

Мосгорсуд признал законным решение об аресте на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на комика Сергея Бадамшина.

Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста.

Поводом для внимания правоохранителей, предположительно, стало видео из его шоу «Разгоны», в котором Мирзализаде пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. После выхода этого шоу на Мирзализаде напали в центре Москвы, кроме того, в его адрес начали поступать угрозы.