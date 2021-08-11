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«Власть - от Бога»: депутат из Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальниками

Анна Безрукова
32 минуты назад

Депутат государственного собрания республики Марий Эл Владимир Кожанов призвал жителей России кланяться перед начальством. Такое заявление он сделали в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур. Также Кожанов со сцены попросил сельчан не ссориться с властью, так как та «от Бога», передает Mk.ru.

«Власть - от Бога»: депутат из Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот как евреи сказали: увидел начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога – как с нею можно ругаться? А мы стремимся все время чего-то доказать», — заявил депутат.

При этом далеко не все сельчане прониклись философскими рассуждениями народного избранника. Вместо этого они попросили Кожанова рассказать о его личном вкладе в развитие их деревни.

«Что вы желаете, чтобы я предпринял? Фокусы я не показывал», - сказал в ответ жителям села депутат.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия республики приняла первый пакет документов от кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Марийскому одномандатному избирательному округу 22. Владимир Кожанов подал документы как самовыдвиженец.

Теперь ему нужно будет собрать подписи избирателей в свою поддержку. Как уточнила недавно глава регионального ЦИКа Ирина Татаринова, кандидатам в депутаты Госдумы следует представить 16 541 подпись.

Личный счет,Владимир Кожанов,Госдума,Московский комсомолец,
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