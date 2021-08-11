«Власть - от Бога»: депутат из Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальниками

Депутат государственного собрания республики Марий Эл Владимир Кожанов призвал жителей России кланяться перед начальством. Такое заявление он сделали в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур. Также Кожанов со сцены попросил сельчан не ссориться с властью, так как та «от Бога», передает Mk.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вот как евреи сказали: увидел начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога – как с нею можно ругаться? А мы стремимся все время чего-то доказать», — заявил депутат.

При этом далеко не все сельчане прониклись философскими рассуждениями народного избранника. Вместо этого они попросили Кожанова рассказать о его личном вкладе в развитие их деревни.

«Что вы желаете, чтобы я предпринял? Фокусы я не показывал», - сказал в ответ жителям села депутат.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия республики приняла первый пакет документов от кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Марийскому одномандатному избирательному округу 22. Владимир Кожанов подал документы как самовыдвиженец.