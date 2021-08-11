«Власть - от Бога»: депутат из Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальниками

Депутат государственного собрания республики Марий Эл Владимир Кожанов призвал жителей России кланяться перед начальством. Такое заявление он сделали в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур. Также Кожанов со сцены попросил сельчан не ссориться с властью, так как та «от Бога», передает Mk.ru.
«Вот как евреи сказали: увидел начальника – что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога – как с нею можно ругаться? А мы стремимся все время чего-то доказать», — заявил депутат.
При этом далеко не все сельчане прониклись философскими рассуждениями народного избранника. Вместо этого они попросили Кожанова рассказать о его личном вкладе в развитие их деревни.
«Что вы желаете, чтобы я предпринял? Фокусы я не показывал», - сказал в ответ жителям села депутат.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия республики приняла первый пакет документов от кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Марийскому одномандатному избирательному округу 22. Владимир Кожанов подал документы как самовыдвиженец.
Теперь ему нужно будет собрать подписи избирателей в свою поддержку. Как уточнила недавно глава регионального ЦИКа Ирина Татаринова, кандидатам в депутаты Госдумы следует представить 16 541 подпись.