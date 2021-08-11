Что такое штамм «йота», на сколько опасен и как от него защититься

В Нью-Йорке выявили штамм коронавируса «йота», чья летальность достигает 82%. Насколько опасна эта мутация, и как от нее защититься, разбирался «Рамблер».

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Где нашли «йоту»?

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Штамм коронавируса «йота» (B.1.526), впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Затем он распространился по всем штатам. С тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах, пишет РБК.

Насколько опасен новый штамм?

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, ссылаясь на статью портала препринтов MedRxiv, заявил URA.RU, что «йота» дает летальность до 82%, особенно у людей старше 45 лет.

При этом, по его словам, новая мутация коронавируса передается на 25% быстрее и обладает большей способностью ускользать от иммунного ответа.

Американские ученые также отмечают, что штамм «йота» способен увеличить коэффициент смертности от инфекции. Так, этот показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет по сравнению с показателями других мутаций коронавируса.

Как быстро распространяется «йота»?

При этом врач-инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что штамм «йота» вряд ли вытеснит все остальные, так как «ни одной инфекции не выгодно убивать человека». Об этом пишет РИА Новости.

«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно», - заметил он.

Поможет ли «йоты» вакцинация?

Большинство привитых будут иммунны к новому штамму, а мутации, на которую не действуют вакцины, пока нет. Об этом заявил «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Конечно, необходимо вакцинироваться. Привившись «Спутником», мы защитим себя от этого и других вариантов вируса, ведь пока ни одного штамма, полностью уходящего от вакцины, не описано. Так что пока требуется обычная будничная работа: следим за новым штаммом, вакцинируемся, продолжаем соблюдать санитарные меры», - подчеркнул специалист.