Экологи заявили о разливе у Новороссийска 100 тонн нефти

В море у Новороссийска разлилось около 100 тонн нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на экологов российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) пишет в своем Telegram-канале «РИА Новости».

Разлив нефти произошел 7 августа в ходе закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Представители последнего заявляли, что оказавшаяся в воде нефть растеклась по площади 200 квадратных метров, объем составил «порядка 12 кубометров». Позднее стало известно, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов рядом с Новороссийском составила 80 квадратных километров.

По данным экологов WWF России, разлитой у Новороссийска нефтью загрязнено около 7 км побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.

«В море попало около 100 тонн нефти», - отметили они.

В свою очередь главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной предположил, что нефтяное пятно может испариться к концу дня, сообщает РИА Новости.

«Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим», - отметил он.