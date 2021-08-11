Ильназ Галявиев назвал причину стрельбы в казанской школе и раскаялся

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе 175 Ильназ Галявиев назвал мотивом стрельбы ненависть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ОНК Москвы, стрелок заявил, что теперь он якобы вменяем и раскаивается в своем поступке.

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«Он по-прежнему находится в московском СИЗО «Бутырка», в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», – заявили в общественной комиссии.

Напомним, что 11 мая в гимназии 175 в Казани произошло массовое убийство. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу с ружьем и убил девятерых человек: семерых детей и двух взрослых. Еще 24 человека пострадали.