"Плюнуть в рожу": Соловьев обещал Панину неприятности

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв на своём YouTube-канале «Соловьёв LIVE» объяснил актёру Алексею Панину, проживающему в Испании, чем для него может обернуться предложение «плюнуть в рожу» журналисту и заплатить за этот «заказ» 500. По словам шоумена, в настоящее время он советуется с адвокатами, а у команды правозащитников есть партнерские отношения с испанскими коллегами.
Соловьёв также вынес предупреждение и тем, кто планирует выполнить «заказ» артиста. Он уточнил, что «покушение» плевком может расцениваться как наёмническая деятельность. Исполнителю в этом случае не удастся отделаться административным наказанием.
«У нас есть отличные партнёрские адвокаты в Испании. И у меня есть выбор. Я могу тихо, спокойно обратиться к ним и создать большую неприятность для гражданина Панина, и Европа для него закроется навсегда. Он не очень осознает, что за данный призыв может оказаться за решеткой», — сказал Соловьёв.
Кроме этого, журналист добавил, что за плевок в лицо на фоне пандемии коронавируса должно последовать серьезное наказание. Соловьёв узнал, что в соответствии с законами Испании за такой поступок предусматривается штраф до 50 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет за попытку инфицирования.
Ранее сообщалось, что Владимир Соловьёв подверг критике новый спектакль «Современника» «Первый хлеб». Он продемонстрировал кадры, снятые в театре, где мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом с надписью: «На выкуп из чеченского плена». По словам журналиста, прекрасная актриса Ахеджакова попала из режиссерских рук «в лапы ЛГБТ» и превратилась в «стареющее посмешище».