"Плюнуть в рожу": Соловьев обещал Панину неприятности

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв на своём YouTube-канале «Соловьёв LIVE» объяснил актёру Алексею Панину, проживающему в Испании, чем для него может обернуться предложение «плюнуть в рожу» журналисту и заплатить за этот «заказ» 500. По словам шоумена, в настоящее время он советуется с адвокатами, а у команды правозащитников есть партнерские отношения с испанскими коллегами.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соловьёв также вынес предупреждение и тем, кто планирует выполнить «заказ» артиста. Он уточнил, что «покушение» плевком может расцениваться как наёмническая деятельность. Исполнителю в этом случае не удастся отделаться административным наказанием.

«У нас есть отличные партнёрские адвокаты в Испании. И у меня есть выбор. Я могу тихо, спокойно обратиться к ним и создать большую неприятность для гражданина Панина, и Европа для него закроется навсегда. Он не очень осознает, что за данный призыв может оказаться за решеткой», — сказал Соловьёв.

Кроме этого, журналист добавил, что за плевок в лицо на фоне пандемии коронавируса должно последовать серьезное наказание. Соловьёв узнал, что в соответствии с законами Испании за такой поступок предусматривается штраф до 50 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет за попытку инфицирования.