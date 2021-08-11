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Россияне выбрали лучшие города для жизни на пенсии

Лера Букина
40 минут назад

Большая часть россиян заранее планируют, где бы хотели жить после выхода на пенсию. В тройке таких городов-лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Так, за Москву проголосовали 16% респондентов, за Санкт-Петербург – 15%, за Сочи – 12%. Следом идет Краснодар – 6%, на пятом месте Калининград – 3%.

«Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки, все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей. Это подтверждают и результаты исследования: 64% респондентов, выбравших столицу для жизни на пенсии, являются москвичами, а треть опрошенных хотели бы перебраться сюда из других городов», – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для 46% участников главное преимущество столицы – развитая инфраструктура, а для 41% – высокий уровень социальных услуг. Стоит также отметить, что для пенсионеров, которые живут в Москве, доступен специальный городской социальный стандарт, предусматривающий доплаты к федеральному уровню пенсий. С 2010 по 2021 год увеличение социального стандарта составило 97% (с 10 275 до 20 222 рублей в месяц). Что касается объема средств, выделяемых на доплаты к пенсии, то за 10 лет он увеличился более чем на 79%.

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Как рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике, если воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, то можно будет получить большую сумму.

Личный счет,Видео,Владимир Ефимов,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
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