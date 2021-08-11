Россияне выбрали лучшие города для жизни на пенсии

Большая часть россиян заранее планируют, где бы хотели жить после выхода на пенсию. В тройке таких городов-лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Так, за Москву проголосовали 16% респондентов, за Санкт-Петербург – 15%, за Сочи – 12%. Следом идет Краснодар – 6%, на пятом месте Калининград – 3%.

«Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки, все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей. Это подтверждают и результаты исследования: 64% респондентов, выбравших столицу для жизни на пенсии, являются москвичами, а треть опрошенных хотели бы перебраться сюда из других городов», – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для 46% участников главное преимущество столицы – развитая инфраструктура, а для 41% – высокий уровень социальных услуг. Стоит также отметить, что для пенсионеров, которые живут в Москве, доступен специальный городской социальный стандарт, предусматривающий доплаты к федеральному уровню пенсий. С 2010 по 2021 год увеличение социального стандарта составило 97% (с 10 275 до 20 222 рублей в месяц). Что касается объема средств, выделяемых на доплаты к пенсии, то за 10 лет он увеличился более чем на 79%.

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).