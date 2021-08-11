В деле сестер Хачатурян появились результаты новых экспертиз

Экспертизу по делу сестер Хачатурян, убивших собственного отца, провели повторно, причем девочки проходили по ней уже в качестве потерпевших. Исследование показало, что они подвергались жестокому обращению и находились в стрессе. Учреждение, проводившее все исследования ранее, решили не менять, а состав экспертной группы обновили полностью. Об этом сообщает Телеграм-канал «Hue».

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Выводы, полученные медиками, подтверждают, что девочки не могли сопротивляться действиям отца, также они не нашли поддержки у родных, а идти в полицию боялись. Отец использовал свою властью над дочерями, подавлял их волю. Специалисты установили, что девочки дают правдивые показания и они не склонны врать или сочинять.

При этом посмертная экспертиза в отношении Михаила Хачатуряна, уже в качестве обвиняемого, выявила, что у мужчины были «особенные сексуальные» предпочтения, что подтвердили и его дочери.