Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В деле сестер Хачатурян появились результаты новых экспертиз

Анна Безрукова
23 минуты назад

Экспертизу по делу сестер Хачатурян, убивших собственного отца, провели повторно, причем девочки проходили по ней уже в качестве потерпевших. Исследование показало, что они подвергались жестокому обращению и находились в стрессе. Учреждение, проводившее все исследования ранее, решили не менять, а состав экспертной группы обновили полностью. Об этом сообщает Телеграм-канал «Hue».

В деле сестер Хачатурян появились результаты новых экспертиз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выводы, полученные медиками, подтверждают, что девочки не могли сопротивляться действиям отца, также они не нашли поддержки у родных, а идти в полицию боялись. Отец использовал свою властью над дочерями, подавлял их волю. Специалисты установили, что девочки дают правдивые показания и они не склонны врать или сочинять.

При этом посмертная экспертиза в отношении Михаила Хачатуряна, уже в качестве обвиняемого, выявила, что у мужчины были «особенные сексуальные» предпочтения, что подтвердили и его дочери.

Как уточнил адвокат девочек, новая экспертиза выявила, что в этой связи у сестер "нарушилась способность преодолевать принуждение со стороны Хачатуряна и они не могли ему сопротивляться". Ни одна из девушек не могла дать отпор Хачатуряну в момент совершения им преступных деяний по причине отсутствия поддержки, неустойчивости психологического состояния, при условиях материальной и моральной зависимости. Они считали ситуацию безвыходной и испытывали страх за собственную жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер, отмечается в итогах психолого-психиатрической экспертизы в отношении каждой из девушек.

Личный счет,Михаил Хачатурян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители