В деле сестер Хачатурян появились результаты новых экспертиз

Экспертизу по делу сестер Хачатурян, убивших собственного отца, провели повторно, причем девочки проходили по ней уже в качестве потерпевших. Исследование показало, что они подвергались жестокому обращению и находились в стрессе. Учреждение, проводившее все исследования ранее, решили не менять, а состав экспертной группы обновили полностью. Об этом сообщает Телеграм-канал «Hue».
Выводы, полученные медиками, подтверждают, что девочки не могли сопротивляться действиям отца, также они не нашли поддержки у родных, а идти в полицию боялись. Отец использовал свою властью над дочерями, подавлял их волю. Специалисты установили, что девочки дают правдивые показания и они не склонны врать или сочинять.
При этом посмертная экспертиза в отношении Михаила Хачатуряна, уже в качестве обвиняемого, выявила, что у мужчины были «особенные сексуальные» предпочтения, что подтвердили и его дочери.
Как уточнил адвокат девочек, новая экспертиза выявила, что в этой связи у сестер "нарушилась способность преодолевать принуждение со стороны Хачатуряна и они не могли ему сопротивляться". Ни одна из девушек не могла дать отпор Хачатуряну в момент совершения им преступных деяний по причине отсутствия поддержки, неустойчивости психологического состояния, при условиях материальной и моральной зависимости. Они считали ситуацию безвыходной и испытывали страх за собственную жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер, отмечается в итогах психолого-психиатрической экспертизы в отношении каждой из девушек.