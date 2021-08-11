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СК обвинил Навального в создании организации, посягающей на личность права граждан

ТАСС
21 минуту назад

Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность и права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Навальному предъявлено новое обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сообщила Петренко.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).

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Личный счет,Алексей Навальный,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,СКР,
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