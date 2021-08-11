Навальному предъявлено новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность и права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сообщила Петренко.
По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).