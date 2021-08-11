Российские магистры оказались успешнее бакалавров

Выпускники магистратуры в России больше зарабатывают на 5–21% больше бакалавров. К такому выводу пришла Высшая школа экономики (ВШЭ). Как выяснили исследователи, работодатели также обращают внимание на диплом при трудоустройстве. Оказалось, что шансы найти первую работу у мужчин с магистерским дипломом на 3–8% выше, чем у бакалавров. Среди женщин разница составляет 10–16% в пользу окончивших магистратуру.

Фото: Basile shiryav, CC BY-SA 4.0 Basile shiryav, CC BY-SA 4.0

Эксперты Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ изучили данные почти 400 000 выпускников бакалавриата за 2017 год. Из низ более 100 000 продолжили обучение в магистратуре. Для анализа исследователи использовали «Базу мониторинга трудоустройства выпускников» Росстата и Минтруда — в неё входят сведения вузов о выданных дипломах и данные Пенсионного фонда об официальном трудоустройстве.

ВШЭ выяснила, что в последние годы востребованность магистратуры среди студентов быстро росла. С 2013 по 2020 год число магистров в стране увеличилось в три раза, с 56 000 до 185 000. В 2020-м на магистратуру пришлось 20,1% общего приёма в вузы. Больше 60% продолжали обучение сразу после окончания бакалавриата.

Исследователи считают, что спрос на магистратуру оправдан. Вопреки расхожему мнению, работодатели различают бакалавров и магистров при трудоустройстве и предпочтение отдают вторым. Также у обладателей магистерской степени, как правило, выше зарплата: разница среди женщин составляет 5–21%, среди мужчин — 2–11%.

Как заметила один из авторов работы Ксения Рожкова, в среднем один год обучения в вузе увеличивает заработок на 8% в сравнении с зарплатой имеющих только школьный аттестат.