Сотрудник ФНС платил чужие налоги из своего кармана

Как уточняется, сотрудник ФНС оплачивал незначительные суммы – от нескольких копеек до 100 рублей, сообщается в Facebook ЭСМИ «Закония».

По мнению сотрудника, сложнее, дольше и дороже пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом «техническим» образом, либо в результате округления или доначисления пеней. В результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше, ухищрения налогового чиновника были вскрыты.