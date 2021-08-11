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В Подмосковье проверяют платившего налоги за граждан сотрудника ФНС

Деловая газета "Взгляд"
15 минут назад

В территориальной ИФНС Московской области проводится проверка сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за налогоплательщиков ради улучшения своих показателей отчетности.

Сотрудник ФНС платил чужие налоги из своего кармана
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, сотрудник ФНС оплачивал незначительные суммы – от нескольких копеек до 100 рублей, сообщается в Facebook ЭСМИ «Закония».

По мнению сотрудника, сложнее, дольше и дороже пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом «техническим» образом, либо в результате округления или доначисления пеней. В результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше, ухищрения налогового чиновника были вскрыты.

Отмечается, что сейчас ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника.

Ранее в Пензенской области руководителя управления Федеральной налоговой службы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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