Срочную службу в армии предложили включить в трудовой стаж

«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о включении времени службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, рассказал один из авторов документа, глава фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов РИА Новости.

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Неверов сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому период срочной военной службы будут засчитывать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Он напомнил, что сейчас россияне имеют право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного времени. При этом у мужчин трудовой стаж должен достигать минимум 42 года, а у женщин — 37 лет, но сами граждане должны быть в возрасте не менее 60 и 55 лет, соответственно.

«Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период – период нахождения на больничном», — подчеркнул Неверов.

Глава фракции объяснил, что сейчас россиянин, отслуживший два года срочной службы в армии и затем работавший без перерыва, к 60 годам «никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу – службе Родине».

Если законопроект примут и поправки вступят в силу с 1 января 2022 года, то в следующем году на пенсию выйдут граждане, достигшие 60 лет и выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.