Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

НПФ обяжут вернуть пенсии обманутым клиентам

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Негосударственные пенсионные фонды хотят обязать возвращать пенсионные накопления клиентам, если они были незаконно переведены в другие страховые компании и это подтвердил суд. Об этом говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

НПФ обяжут вернуть пенсии обманутым клиентам
Фото: URA.RUURA.RU

«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — цитируют «Известия» пояснительную записку к документу.

В ней сказано, что в настоящее время восстановления на пенсионном счете накопительной пенсии в случае, если ее переводили в другой фонд, можно добиться только в судебном порядке, но суд может и отказать.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев в беседе с URA.RU предложил закрыть Пенсионный фонд России. Аналитик заявил, что страхование жизни может стать выгодной альтернативой добровольной пенсионной системе в России.

Личный счет,Николай Коломейцев,Пенсионный фонд РФ,Госдума,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители