НПФ обяжут вернуть пенсии обманутым клиентам

Негосударственные пенсионные фонды хотят обязать возвращать пенсионные накопления клиентам, если они были незаконно переведены в другие страховые компании и это подтвердил суд. Об этом говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — цитируют «Известия» пояснительную записку к документу.

В ней сказано, что в настоящее время восстановления на пенсионном счете накопительной пенсии в случае, если ее переводили в другой фонд, можно добиться только в судебном порядке, но суд может и отказать.