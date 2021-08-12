Пенсионерам пообещали вернуть изъятые накопления

«Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет. Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли», – заявил он.