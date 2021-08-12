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Пенсионерам пообещали вернуть изъятые накопления

Лера Букина
1 час назад

В октябре Госдума может принять законопроект, который обяжет негосударственные страховые фонды восстанавливать размер пенсионных накоплений россиян при незаконном их перечислении в другие страховые компании и при признании данного факта судом, сообщают «Известия».

Пенсионерам пообещали вернуть изъятые накопления
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время накопительную пенсию восстанавливают в судебном порядке, указали авторы документа. Однако в ряде случаев происходят отказы.

Закон может вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, считает, что данный законопроект принимают с опозданием.

«Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет. Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли», – заявил он.

Михаил Емельянов, первый зампред фракции «Справедливая Россия», выступил за принятие законопроекта. По его словам, это будет шагом к защите пенсионеров, которые из-за действий мошенников лишаются всех накопленных средств и на старости лет остаются без средств к существованию.

Банк России призвал финансовые организации позволить клиентам с инвалидностью и пенсионерам отключать им удаленный доступ к счетам и назначать помощников. По мнению регулятора, такой подход позволит защитить их от мошенников.

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